Da Gazzetta dello Sport, un'analisi sulla riforma del campionato Primavera:"Da anni le prime squadre raramente attingono alla Primavera: in questa stagione soltanto una ventina di ragazzi ha giocato in Serie A –, appena 6 con una maglia da titolare addosso e quasi tutti per spiccioli di tempo, con 7 squadre che non ne hanno schierato neanche uno. Con le nuove regole si rimanda di un altro anno l’impatto con il calcio “vero”, e in questo senso l’esperienza della Juve con i vari Miretti, Soulé, Iling, Barrenechea dice che semmai è la Next Gen in un vero campionato professionistico la strada da seguire".