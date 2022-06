C'è aria di rivoluzione in casa Juve, con i dirigenti bianconeri che sono al lavoro da mesi per tentare di mettere a segno i colpi desiderati e tanto richiesti dalla piazza che, già sogna il ritorno di Paul Pogba, con annesso sbarco a Torino anche del Fideo Angel Di Maria. Queste sarebbero senza ombra di dubbio le operazioni di maggior rilievo, ma non le uniche che verranno portate a termini dalla Vecchia Signora. Ci sono infatti anche altri reparti che hanno bisogno di ritocchi, come ad esempio la corsia di sinistra per effetto della possibile partenza di Alex Sandro, o per quel che riguarda la retroguardia, se consideriamo la pesante perdita di Giorgio Chiellini. Ma bisogna fare il punto della situazione anche sul caso prestiti e i 'bianconeri' che stanno facendo le ossa altrove sono diversi. Da Fagioli a Gatti, fino a Rovella e Demiral, tantissimi sono i nodi da sciogliere. Tutti i dettagli nella Gallery di seguito.