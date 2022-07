Massimiliano Allegri oggi ha diramato la lista completa delle convocazioni per la tournée che coinvolge la Juventus negli Stati Uniti. I bianconeri sono partiti oggi alle 13 dall'aeroporto di Caselle, destinazione Los Angeles dove sono attesi attorno all'una di questa notte (le 16 negli USA). Nella lista di Max figurano alcuni volti nuovi e non noti, tra questi quello di Cudrig, Compagnon, Da Graca, Garofani, Barbieri oltre ai noti ma giovanissimi Nicolò Rovella, Federico Gatti e Nicolò Fagioli. In molti si interrogano su chi siano i giovani scelti dal tecnico toscano. In gallery i giocatori scelti.