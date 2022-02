Domenica sera all'Allianz Stadium andrà di scena il posticipo serale tra Juventus e Verona, con i bianconeri che vogliono a tutti i costi riscattare il brutto risultato dell'andata, quando una doppietta del Cholito Simeone mandava k.o la Vecchia Signora. Ma quella tra scaligeri e bianconeri e è anche una di quelle sfide che ci fa fare un tuffo nel passato, considerando che diversi giocatori hanno vestito entrambe le maglie. Partendo con ordine, troviamo Beniamo Vignola che iniziò la sua carriera in gialloblu per poi approdare alla Juve, cosi come per Roberto Tricella e Gigi De Agostini. Piu recenti invece, quelli di Nano Galderisi e di Moise Kean, i quali hanno fatto il percorso inverso rispetto ai primi 3.