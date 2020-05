1









Primo maggio, festa dei lavoratori. Sì, ma quali? Tutti. Dal primo all'ultimo. Anche quelli della Juve. Gli "operai". Che nel calcio, si sa, sono quelli che corrono sempre per due. Che rimangono in silenzio lontano dalle telecamere, ma sono fondamentali in ogni squadra. Cuore e polmoni a servizio dei compagni come Blaise Matuidi nella Juve attuale. Maurizio Sarri lo considera fondamentale per l'equilibrio, è grazie a lui se l'allenatore ogni tanto ha avuto la possibilità di schierare il tridente pesante con Ronaldo, Higuain e Dybala insieme. Tutti in avanti, tanto dietro c'è Blaise a reggere il centrocampo. Gli operai nel calcio sono quei giocatori che durante i 90' sembra che si sdoppino per quanto corrono. Lavorano, lavorano, lavorano. E per loro non è mai festa.



Da Furino a Mandzukic, nella nostra gallery i principali "lavoratori" della Juve