Dusan Vlahovic sciocca la Fiorentina. E' quanto emerge da La Nazione, che spiega come mai come in questo caso il centravanti serbo sia deciso nelle sue volontà future: vuole la Juventus. Il serbo, infatti, si sarebbe esposto nei confronti della società viola, sottolineando la sua intenzione: prima o poi sarà bianconero, questo l'obiettivo, indipendentemente dalle altre offerte.