Vlahovic tra la folla non ha fatto certamente piacere all'ASL di Firenze. Il giocatore, per l'autorità sanitaria toscana, non avrebbe potuto raggiungere Torino a meno di una settimana dalla positività riscontrata dai tamponi effettuati con la Fiorentina. La violazione porterà delle conseguenze già settimana prossima, e a riferirlo è stato il direttore del dipartimento di igiene pubblica dell'ASL Toscana Centro, Giorgio Garofalo.



LE PAROLE - "La questione sta generando molto scalpore mediatico ma noi come Asl siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni. Se abbandona l'isolamento, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo già da ieri tutto il necessario".