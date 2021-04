Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino La Nazione, non risultano conferme sulla presunta trattativa tra la Juventus e Weston McKennie. Il centrocampista americano è tra i nomi in uscita dei bianconeri, come tanti elementi dell'intera rosa di Andrea Pirlo. Ma non ci sarebbero al momento operazioni in corso con la Viola, in particolare su Castrovilli e Vlahovic, i due giocatori che la Juventus segue con maggior interesse.