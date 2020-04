Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno sulla possibilità che la Juve possa giocare al Franchi: "Una ripresa del campionato con tutte le partite giocate in 3/4 città? Sinceramente non sono convinto che la ripresa, nel caso in cui venga deciso di riprendere il campionato, possa essere in tempi brevi. Il fatto che anche i giocatori siano esposti alla malattia è un dato oggettivo e per ricominciare serve prendere le giuste precauzioni. Certo che se l’opzione, ipotizzata quest’oggi da Il Corriere dello Sport, di giocare tutte le partite in 3 stadi è un pò improbabile. Vi immaginate la Juventus giocare all’Artemio Franchi? Sarebbe come il formaggio sulle vongole. Non è una cosa che può esistere, meglio non scherzarci neanche sopra".