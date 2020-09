L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha risposto così a DAZN del presunto interesse del club rossonero per Federico Chiesa prima della sfida di Europa League contro lo Shamrock: “Chiesa? Sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione: ho dei direttori ed un’area tecnica importante che deve pensare al mercato, devo concentrarmi sulle prossime partite, sulla prima che va affrontata con l’approccio giusto. Le amichevoli le abbiamo affrontate con la giusta voglia, il primo impegno ufficiale dovrà dirci tante cose”. Intanto, secondo La Nazione, Commisso vuole incontrare il giocatore. Il prima possibile. Per il quotidiano, la Juve starebbe tornando in pole, quindi c'è il Milan in terza battuta la Roma.