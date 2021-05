Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: "Giocare per la Fiorentina rappresenta un senso di responsabilità enorme. Sono fiorentino, e quando indosso questa maglia cerco sempre di raggiungere i migliori risultati possibili. Per la carriera che ha fatto Cristiano Ronaldo è sicuramente il calciatore più forte contro cui io abbia mai giocato. Batistuta o Toni? Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente l’argentino mentre Luca sì quindi dico lui".

La Fiorentina ha raccolto 4 punti su 6 contro la Juventus di CR7 in questa stagione. Venuti era in campo in entrambe le situazioni.