Il rigore fischiato a favore della Juventus ieri sera contro l'Atalanta, poi peraltro fallito da Cristiano Ronaldo, ha prestato il fianco alle consuete polemiche da parte degli ambienti più ostili alla Vecchia Signora. A Firenze ad esempio, qualcuno ricorda come Gian Piero Gasperini due anni fa si scagliò assai duramente contro Federico Chiesa, reo di aver simulato in una sfida tra la Dea e la Fiorentina, mentre ieri non abbia battuto ciglio e abbia accettato senza troppi patemi il penalty in favore della Juve. La solita accusa verso l'allenatore dell'Atalanta di essere favorevole alla Juve per i suoi trascorsi professionali. Peccato che i bianconeri facciano spesso fatica a battere la sua squadra...

Anche Paolo Ziliani si è duramente espresso, non risparmiando i paragoni con Calciopoli