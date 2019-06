Galbiati, l'ex difensore della Fiorentina, ha parlato della situazionea Toscana TV: "Chiesa ha sicuramente già un accordo con la Juventus. Forse tra viola e bianconeri c’era già un accordo. Commisso non poteva che dire che Chiesa rimane . Adesso è tutto in mano al ragazzo. Sarri vorrebbe Chiesa anche per ricomporre la tipologia di attaccanti che aveva a Napoli. Chiesa non è un campione; quando gioca in Nazionale è uno dei tanti, quando gioca in under 21 invece è uno dei migliori. Andando alla Juventus farebbe la gavetta, ma sarebbe una gavetta che gli servirebbe molto", le sue parole riportate dal portale Fiorentinanews.