L'addio tra Federico Chiesa e la Fiorentina non è stato dei più idilliaci. Come spesso accade quando un giocatore entrato nei cuori dei tifosi viola decide di trasferirsi nell'odiata Juventus. L'abbiamo constatato dalle dichiarazioni di un deluso Rocco Commisso e dalla folle bufera di insulti contro il fratellino del giocatore su Instagram. Da Fiorentinanews.com arriva un'indiscrezione che fotografa ulteriormente questa tensione:quelli cioè in cui era ancora tesserato nel capoluogo toscano prima di trasferirsi alla Juve.