Lucasha parlato in un'intervista ai colleghi di DAZN parlando della Fiorentina e della stagione che sta per iniziare."Sono pronto per la stagione che verrà. Partita che aspetto di più quest'anno? Forse per cosa significa per la Fiorentina quella con la Juventus. Per tutta Firenze è una partita importante ed è da tempo che non vinciamo. Ovviamente i tifosi ci caricano sempre e quello è un aspetto molto importante per noi, perché sentire l'affetto in campo è qualcosa di meraviglioso. L'avversario arrivato in Italia che mi incuriosisce di più? Direi Pulisic. Penso che sia un grande giocatore, che arriva dal Chelsea".