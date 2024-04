Sofyansembra essere prossimo a lasciare il Manchester United. Attualmente percepisce uno stipendio di circa 4 milioni di euro più bonus in Inghilterra e vorrebbe mantenere una cifra simile anche nel suo prossimo club. Considerando che il suo contratto con la Fiorentina scade nel giugno del 2025, potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato intorno ai 15-16 milioni di euro. Dopo il cambio di agenzia, passando da Stellar alla SEG, è stato proposto anche a Juventus e Milan.Per il Milan,potrebbe essere una scelta interessante in caso di partenze di giocatori comee Adli, sebbene con caratteristiche diverse. Tuttavia, l'ingaggio richiesto potrebbe essere un ostacolo. D'altro canto, la Juventus avrebbe un'arma in più nelle trattative con la Fiorentina se fosse interessata a confermare Arthur. Da parte del giocatore, c'è una chiara volontà di non rimanere a Firenze, come già evidenziato lo scorso anno quando ha ricevuto l'offerta dal Manchester United.