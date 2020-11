60 milioni di euro. Federico Chiesa si è presentato con questo peso nella Torino bianconera, dopo un trasferimento che ha scatenato una bufera in quel di Firenze. Adesso è acqua passata, Federico è totalmente concentrato nella sua nuova avventura che desiderava già da almeno un anno. Corsa, tanta corsa, progressione e tenacia, queste le migliori qualità sfoggiate da quando veste il bianconero, a cui deve ancora abbinare una maggiore precisione nelle giocate e nelle decisioni all’interno della partita. Il cosiddetto ultimo passaggio, che non preoccupa Pirlo convinto della bontà dell’investimento fatto d’estate. Chiesa ha ricevuto fiducia fin da subito e lui la sta ripagando partita dopo partita. Supportato da una fan speciale, la sua bellissima Benedetta Quagli, felicissima di essere sbarcata in una grande città come Torino, come testimonia una foto postato sul suo profilo Instagram, assieme al suo inseparabile barboncino.



Sfoglia la gallery per vedere le foto di Benedetta, fidanzata di Chiesa