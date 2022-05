Mentre quelli che per lunga parte della stagione sono stati i compagni di spogliatoio, erano in campo a Padova per i playoff di Serie C; Fabio Miretti era impegnato nell’ultima di campionato della Juventus a Firenze, la quarta partita di Serie A consecutiva da titolare, per il centrocampista classe 2003. Nel capoluogo toscano, si chiude un piccolo cerchio. Nei giorni precedenti alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, giocata il 2 marzo nel capoluogo toscano, Massimiliano Allegri diede il primo segno di fiducia a Miretti: provato nell’undici titolare in allenamento, dovette dare forfait all’ultimo per un piccolo problema fisico. Da lì, passeranno due mesi prima dell’esordio da titolare contro il Venezia.



Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina: questo il filotto di titolarità, con più alti che bassi, con prestazioni convincenti, con la dimostrazione di poter stare a certi livelli, con un grande messaggio mandato ad Allegri e a tutto l’ambiente: la carta d’identità dice 2003, ma la maturità è dei grandi, o ce l’hai o non ce l’hai, Miretti ce l’ha e ha dimostrato di poter giocare a certi livelli. Anzi, di più, ha fatto vedere di essere uno dei talenti più cristallini di un reparto troppo spesso in difficoltà in questa stagione.



E adesso? Per riprendere le parole di Allegri, oggi è domenica e si riposa, ogni discussione è rimandata all’inizio della prossima settimana. Miretti, Fagioli, Rovella, Ranocchia: un pacchetto di giovani centrocampisti di talento, ma non potranno rimanere tutti all’ombra della Mole. Partito dietro nelle gerarchie, lo sprint dell’ultimo mese pone Miretti nelle prime posizioni. Adesso, la prospettiva che rimanga in rosa, magari con una staffetta con l’Under 23, è concreta. Dall’altra parte, un prestito in una squadra di Serie A che gli possa dare continuità e un minutaggio maggiore. Per la decisione finale, però, tutto è rimandato alle prossime settimane.