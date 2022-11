Fino a qualche mese fa una delle poche certezze in casa Juve sembrava essere il divorzio tra il club della Continassa e il brasiliano, diventato praticamente un fantasma nelle ultime 2 stagioni e mezzo. Ora però qualcosa sembra essere cambiato, perchè da quando è stato impiegato da Massimiliano Allegri anche come centrale di difesa e soprattutto dopo le prestazioni da centro-sinistra nella difesa a 3,. Lo si nota anche dal punto di vista mentale, apparso più lucido e con una grande dose di personalità. Tanto da aver convinto anche il ct del Brasile Tite a schierarlo tra i titolari in queste prime gare del Mondiale.- Questa rinascita è si un bene per la Juventus, ma allo stesso tempo 'complica' anche quelli che sono i piani futuri. Già, perchè come anticipato il futuro di Alex Sandro sembra essere lontano dalla Mole nella prossima stagione ma escludere un opzione di rinnovo al giorno d'oggi è impossibile. Come riportato anche da Calciomercato.com, alla Continassa stanno riflettendo sul da farsi, con il calciatore che sarebbe anche disposto ache, quasi sicuramente ritoccheràdi 6 milioni di euro.