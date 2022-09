Il prossimo impegno ufficiale dellaè ormai dietro l'angolo, con la Salernitana che verrà a fare visita a Madama in quel di Torino. Bianconeri che partono con un iniezione di fiducia diversa rispetto all'ingresso in campo effettuato al Parco dei Principi, ma soprattutto con una maggiore convinzione della propria forza. Una delle note positive è stata sicuramente la prestazione dell'ultimo arrivato Paredes, capace di 'disegnare' delle verticalizzazioni che da tempo non si vedevano nel centrocampo della Vecchia Signora. Ma è stata anche la riconferma di Fabio Miretti, per nulla pressato dall'esordio in Champions e sempre più sicuro delle sue potenzialità.- Gli è bastato poco meno di un mese infatti al classe 2003 per conquistare non solo la fiducia di Allegri, ma anche quella dell'intero mondo Juve che, ora spera di assistere allo stesso copione per quel che riguarda altri due baby talenti della squadra,. Insieme ainfatti, l'argentino e l'ex Cremonese sono le altre due grandi scommesse dei bianconeri, con la. Lo si è capito dalla conferenza stampa di ieri, la quale ha dimostrato ulteriormente come tutti e tre facciano parte integrante della prima squadra e di come, dalla Continassa abbiamo iniziato ad intraprendere 'politiche differenti' rispetto agli anni passati. Investire sui talenti di casa propria non soloi, ma è anche un ottimo modo per 'rilanciare' il calcio italiano.