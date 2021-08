“Per l’economia di questa squadra lui rappresenta il valore aggiunto”. Con questa frase, chiara e semplice,La perifrasi “valore aggiunto” possiede un significato molto preciso ovvero quel ”di più” che tornerà certamente utile ma che non sarà indispensabile.E’ la prima volta in assoluto, nell’arco dell’intera sua carriera,, non di sfiducia ma di, nei suoi confronti. Lui che, fino a poco tempo fa, era giudicatoe che poteva permettersi il lusso di condizionare tatticamente il resto della squadra a sua disposizione.Non si tratta assolutamente dell’eclisse di un fuoriclasse indiscutibile,dalle ultime stagioni. Ronaldo, se è una persona intelligente, dovrà farsene una ragione e capire che nella sua nuova veste di “uno tra tutti” potrebbe vivere e far vivere alla squadra bianconera l’annata più bella e più prolifica.In caso contrario la sua avventura italiana si concluderebbe con un epilogo da parabola letteraria e teatrale sulla falsariga della ”piéce” scritta a suo tempo dadal titolo. La trama, in sintesi, è questa. Un giorno, a Villa Borghese, atterra un astronave dalla quale esce un alieno. La città impazzisce, i media si scatenano, la gente chiede al nuovo arrivato miracoli di ogni natura che lui ovviamente non era in grado di fare.