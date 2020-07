Federica Nargi, fidanzata e probabilmente futura moglie di Alessandro Matri (che ha da poco dato l'addio al calcio) ha infiammato Instagram con due foto scattate in un resort a Ostuni. La compagna del Mitra appare a bordo piscina in bikini, occhiali da sole e solita bellezza statuaria. Inevitabili i commenti di ammirazione, tra cui quelli della sorella Claudia (anche lei molto apprezzata sui social) e di Alena Seredova, che non ha scritto alcun messaggio ma ha espresso la sua approvazione verso Federica con 4 emoji con gli occhi a cuoricino. Se una è la compagna di un ex Juve, l'altra è la ex di un'attuale leggenda juventina come Gigi Buffon. Incroci al femminile in salsa bianconera.