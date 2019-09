Da esubero a titolare di questa nuova Juventus. Sami Khedira in estate ha respinto al mittente le offerte di Everton e Fenerbahçe, ha aspettato la chiamata dell'Arsenal, forse l'unica che gli avrebbe potuto far cambiare idea, ma alla fine ha deciso di rimanere in bianconero. Diventando fondamentale anche per Sarri.