Richarz Mendez è un giornalista di ESPN, spesso molto colorito nei suoi tweet, senza peli sulla lingua. Ecco, stavolta nel calderone è finita la Juventus, attaccata in maniera dura dal giornalista attraverso i social. Il motivo? La conduzione della gara di Calvarese in Juve-Inter, a suo modo unidirezionale. "Il rigore scandaloso per la Juventus contro l’Inter fa parte di quelle rapine calcistiche per una squadra che deve assolutamente andare in Champions League. Le cose devono essere guadagnate. A proposito, la Juventus è un altro dei ‘salvatori del calcio’ nella Superlega europea", le parole di Mendez. Che ha attirato più di qualche critica bianconera nei commenti...