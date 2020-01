Arriva gennaio, arriva il 2020 e con esso anche la possibilità di siglare dei pre-accordi con i giocatori in scadenza a giugno. Così, la Juventus comincia a guardare anche a quel mercato, consapevole che proprio a parametro i bianconeri hanno messo a segno i colpi migliori degli ultimi anni. Paratici, quindi, monitora e su tutti sogna Christian Eriksen, in scadenza con il Tottenham e valutato 90 milioni di euro (fonte Transfermarket). Non c'è solo l'astro danese però, nei radar della dirigenza bianconera: infatti, si seguono da vicino gli sviluppi per il belga del Psg Thomas Meunier e per il brasiliano del Chelsea Willian. Da febbraio, poi, sarà possibile ufficializzare gli eventuali pre-accordi presi durante gennaio.