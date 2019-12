di Francesco Guerrieri

Incontri e strette di mano, trattative avviate e altre da intavolare, interessi, sondaggi, offerte... Bentornato, calciomercato! Giovedì 2 gennaio inizierà ufficialmente la sessione invernale che si chiuderà il 31. Paratici ha ribadito più forte che la Juve ha una rosa già di livello con giocatori di qualità, ma i bianconeri potrebbero rinforsarsi ulteriormente con l'arrivo di uno/due terzini e un centrocampista se dovesse partire Emre Can.



MANDZUKIC - Lui ma non solo, perché ha dare il via al mercato in uscita è stato Mario Mandzukic che dopo mesi fuori rosa è volato in Qatar. Proprio Emre Can potrebbe essere il prossimo indiziato a lasciare la Juve a gennaio: la dirigenza vorrebbe intavolare uno scambio con il Psg per arrivare a Leandro Paredes, ma per il tedesco ci sono anche ipotesi dalla Bundesliga e dalla Premier League, con l'Arsenal in prima fila. Capitolo difesa: uno tra Demiral e Rugani potrebbe partire. Già, ma chi? In questo momento l'ex Empoli sembra l'indiziato numero uno e con il recupero di Chiellini potrebbe anche perdere il posto nella lista Champions. In estate l'aveva trattato la Roma, ora su Rugani potrebbero tornare alla carica Arsenal e Wolverhampton, ma anche la pista Zenit non è da abbandonare completamente. Resta in piedi anche l'ipotesi Milan, che tra i due preferirebbe Demiral ma la richiesta di 40 milioni da parte della Juve ha allontanato i rossoneri.



RABIOT - Una delle note negative di questa prima parte di stagione è Adrien Rabiot: il francese sta faticando a trovare spazio e il Tottenham ha puntato gli occhi sull'ex Psg. Gli Spurs hanno proposto uno scambio con Eriksen che piace alla Juve, ma i bianconeri hanno respinto la proposta perché puntano a trovare l'accordo direttamente con il centrocampista danese in scadenza di contratto. Con l'arrivo di Arteta, anche l'Arsenal si è interessato a Rabiot ma ancora senza muoversi concretamente. L'idea della Juve è comunque quella di non cedere il giocatore, dargli fiducia e aspettarlo, almeno fino a fine stagione.



IN ITALIA - Due giocatori che lasceranno la Juve sono Mattia Perin e Marko Pjaca: per il portiere l'ipotesi più concreta è quella di un ritorno al Genoa in prestito, prima però i rossoblù dovranno risolvere la situazione di Radu che potrebbe tornare all'Inter a fare il vice Handanovic; il club di Preziosi vorrebbe fare anche un tentativo per Pjaca, sul quale c'è anche il Brescia.