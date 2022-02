Empoli? Vuol dire anche rimpianto. Tutto è iniziato nella gara d'andata: era ancora agosto, la stagione aperta a ogni possibilità. E dopo le difficoltà dei primissimi tempi, Allegri si è ritrovato a fare i conti con un inizio quantomeno stentato. Chi l'avrebbe detto che avrebbe poi generato così tanti rimpianti, legati in particolare alla lotta scudetto.



I RIMPIANTI DI MAX - Come racconta Tuttosport, da Empoli a Empoli sono stati 11 i punti gettati via, alcuni inspiegabilmente, altri per demeriti proprio della Juventus. 11 punti che oggi porterebbero la Juventus in testa alla classifica, anche pensando a qualche inciamo - magari quattro punti in meno - oggi i bianconeri sarebbero almeno lì, a lottare per la vetta. Di quali match parliamo, però? Date un'occhiata nella gallery dedicata.