Di forte necessità, la Juve dovrà farne una virtù. Soprattutto se dovesse partire un protagonista della manovra come Alex Sandro. Ecco, ci siamo capiti subito: a Sarri serve un esterno mancino, potenzialmente basso (di esperimenti, con Cuadrado, l'undici è già a posto) e che possa giocare stabilmente sull'out quest'anno arato quasi esclusivamente dal brasiliano ex Porto. I nomi? Tanti, tutti tecnicamente fattibili: perché il coronavirus avrà anche prosciugato le casse, ma non ha cancellato la creatività degli uomini mercato bianconeri. DA EMERSON A MARCELO - Eccoli, allora. Emerson Palmieri guida il carro dei preferiti, ed è forse uno dei pochi a riunire le idee di Sarri con quelle di Fabio Paratici. L'italobrasiliano, con il toscano nell'esperienza al Chelsea, saprebbe già come muoversi ed è vecchia conoscenza del calcio italiano. Soprattutto, non è all'ultimo stadio della carriera, semmai il contrario e in linea con la nuova politica degli investimenti juventini. Per intenderci: l'ultima parte escluderebbe Marcelo, alla Juve solo se dovesse diventare occasione. Potrebbe diventarlo invece Hakimi, ma il sogno resta Theo Hernandez. Per le situazioni al dettaglio, sfogliate la nostra gallery qui in basso.