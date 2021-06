plays di maggio



Qual è la vostra preferita?



Powered by @Jeep_People pic.twitter.com/Ekqseji6k2 — JuventusFC (@juventusfc) June 2, 2021

Si è chiusa la stagione con un mese di maggio caldissimo per la Juventus, con un'altalena di risultati ed emozioni. Un mese di grandi giocate individuali per la squadra bianconera, sia a livello di prima squadra che di femminile e giovanile.Lo slalom di Dybala contro il Bologna, i dribbling ubriacanti di Cuadrado contro l'Inter, i doppi passi e tiro di Ronaldo contro il Sassuolo, la bicicletta di Chibozo con la Primavera contro la Lazio, il tunnel di suola di Ippolito con le Women Under 19 contro la Roma?