L'esplosione del "nuovo", tornato al massimo delle sue capacità dopo un infortunio al ginocchio, si è verificata parallelamente alla rinascita di, che nella scorsa stagione era stato rallentato dalla pubalgia. Questa stagione, l'azzurro e il serbo hanno segnato complessivamente 7 gol nelle prime 4 giornate di campionato. Un'efficacia simile in attacco non si vedeva alla Juventus dal 2017-18, quando regnavano in avanti gli argentini Dybala e Higuain, che avevano totalizzato ben 10 reti nello stesso periodo. Lo racconta Gazzetta.