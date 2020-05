3









Tutti insieme, alla Continassa, per gli allenamenti. La Juve si è ritrovata questa mattina al centro sportivo per le sedute individuali, che però saranno leggermente diverse rispetto agli ultimi giorni. SI lavorerà infatti a gruppetti di 6/8 giocatori, a differenza delle ultime settimane.



Alla Continassa sono arrivati in rapida successione il tecnico Maurizio Sarri, poi Dybala, Bernardeschi, Cuadrado, Buffon, Bentancur, Pjanic, Bonucci, Ramsey e Cuadrado. Da domani tornerà ad allenarsi anche Cristiano Ronaldo, mentre si dovrà attendere mercoledì per De Ligt e Szczesny. Giovedì torneranno in campo Khedira e Matuidi, venerdì sarà invece il giorno dei brasiliani: Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro.



Guarda nella gallery de Ilbianconero.com l'arrivo di tutti i giocatori della Juve e di Sarri alla Continassa!