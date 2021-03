Domenica pomeriggio la Juventus ospiterà il Benevento per l'ultima giornata di Serie A prima della pausa nazionali. Con quali assenze dovrà avere a che fare Andrea Pirlo? Naturalmente è ancora presto per dirlo con certezza: siamo ancora a martedì sera e la squadra non si è ancora allenata tutta insieme dopo la vittoria di domenica a Cagliari. Ma secondo Sky Sport, oltre allo squalificato Cuadrado, saranno assenti gli infortunati Dybala, ​Ramsey, Demiral e Alex Sandro (quest'ultimo si è fatto male proprio contro nel match in Sardegna). Potrebbe recuperare Gigi Buffon dopo il forfait di Cagliari per lombalgia e ogni giorno si attende l'esito dei tamponi di Bentancur, attualmente positivo al Covid-19.