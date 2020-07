C’è grande gioia in casa Juventus. La vittoria per 2-1 nella super sfida contro la Lazio mette quasi la parola fine alla questione scudetto. La matematica dice che mancano ancora quattro punti, che i bianconeri cercheranno di conquistare a tutti i costi nelle prossime due partite contro Udinese e Sampdoria. Intanto, i giocatori hanno esultato sui social per la grande prestazione, da Dybala a Ronaldo, i 'partners in crime', passando per l’accoppiata difensiva De Ligt-Demiral.



