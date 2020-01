I primi due gol di Paulo Dybala con la maglia della Juventus sono stati contro squadre della Capitale: entrambi nell’agosto 2015, uno in Supercoppa contro la Lazio e uno in Serie A contro la Roma.



E' la statistica riportata dal sito ufficiale della Juve, che ricorda anche: "Nella gara di campionato la Roma è diventata la 23ª squadra contro cui ha segnato Cristiano Ronaldo, tra le 27 affrontate da quando gioca alla Juventus – l’unica italiana a cui non ha segnato nel periodo è il Chievo".



E, prosegue la Juve, "attenzione a Nikola Kalinic che ha segnato tre gol contro la Juventus in tutte le competizioni da quando è in Italia: solo contro Inter e Cagliari (quattro) ha fatto meglio".