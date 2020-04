3









Chiusi in casa, come tutti. Quarantena che vale anche per i giocatori di Serie A, che durante queste lunghe giornate ne approfittano (anche) per allenarsi in attesa di capire quando potrà riprendere la stagione interrotta per colpa del coronavirus. In casa si lavora, ma sul mercato si abbassa il valore dei giocatori per via della situazione di stand by del campionato. Tra i giocatori della Serie A che si sono deprezzati ci sono anche gli juventini Pjanic, Ronaldo, De Ligt e Dybala.



Sfoglia la nostra gallery per vedere i dieci giocatori più costosi della A che si sono svalutati