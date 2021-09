Verso Spezia-Juve, ecco 5 statistiche dal sito ufficiale bianconero:"La prossima sarà la presenza numero 100 per Álvaroin Serie A.Pauloha partecipato attivamente a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime cinque partite giocate in Serie A.Juanè alla ricerca della vittoria numero 150 con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni.La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite contro squadre liguri in Serie A.Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nei primi 15 minuti di gioco (tre, come anche lo Spezia) – tutte le quattro reti dei bianconeri in questo campionato sono arrivate nella mezz'ora iniziale".