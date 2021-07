Ci sono dei momenti chiave per quel che riguarda la stagione della Juve, date da cerchiare in rosso appena verranno fissate definitivamente e altre che sono già evidenziate da un po'. Il 14 luglio si radunerà la rosa bianconera o quantomeno ciò avrà ultimato le proprie vacanze, Max Allegri e il suo staff avranno numericamente gli uomini necessari per impostare il lavoro ma del gruppo che poi farà parte della vera Juve ci saranno appena una manciata di elementi. Tra mercato e programmazione, in ogni caso, sono altri i momenti decisivi che possono confermare o stravolgere la strategia delineata da Federico Cherubini e lo stesso Allegri.Saranno giorni decisivi dunque, soprattutto chiarificatori. Poi il resto andrà quasi di conseguenza, per un mercato che resta di posizione dove ogni altro acquisto dovrà necessariamente essere collegato ad almeno una cessione.