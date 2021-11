"I precedenti di Juventus-Fiorentina hanno raccolto molti momenti importanti della vita della Signora. Qui ne vedete uno dei più significativi, storico ancorché recente: è la rete di Alex Sandro nel giorno in cui i bianconeri conquistano l'ottavo scudetto di fila, quello del 2018-19.Juventus-Fiorentina del campionato 2019-20 si chiude con questa immagine, l'abbraccio tra Paulo Dybala e Matthijs de Ligt. É il difensore olandese, infatti, a sigillare la sfida sul 3-0 con un colpo di testa ispirato da un corner calciato proprio dal numero 10 argentino.Un altro saluto fra compagni di squadra, felici per il verdetto di Juventus-Fiorentina. Siamo nella giornata inaugurale del campionato 2016-17 e Gonzalo Higuain, inizialmente in panchina, firma la rete del 2-1 che porta i 3 punti ai bianconeri e rende indimenticabile il debutto a Torino con la sua nuova squadra. La felicità del Pipita è pari a quella di Gigi Buffon: non sarà che il primo passo di un lungo cammino che i due faranno insieme.Ancora un altro Juventus-Fiorentina terminato 2-1: la rete decisiva la mette a segno Alessandro Del Piero. E se certo non eguaglia in bellezza quella del 1994, anche questa ha una sua importanza cruciale nella corsa scudetto che andrà a definirsi compiutamente il 5 maggio 2002. A contrastarlo c'è un giovane Angelo Palombo. A vigilare, conoscendo bene la pericolosità di Alex, due ex compagni di tante avventure in bianconero: Moreno Torricelli e Angelo Di Livio.Nel 1982 Juventus e Fiorentina combattono testa a testa per lo scudetto. L'anno successivo il copione non si ripete, ma la sfida è certamente molto sentita. Al Comunale è netta l'affermazione dei padroni di casa, un 3-0 che vede Paolo Rossi mettere a segno l'ultimo gol (nella foto). Un exploit frutto di un triangolo con Michel Platini e che impreziosisce un'ottima prestazione del Pablito Mundial, autore anche dell'assist per la rete di Roberto Bettega".I precedenti di Juve-Fiorentina da Juventus.com