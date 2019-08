Your browser does not support iframes.

Dopo la giornata di oggi a Villar Perosa, la Juventus può dirsi ufficialmente dentro la nuova stagione 2019-2020. L'occasione della doppia festa - era anche il compleanno di Chiellini - ha toccato lo spirito juventino, tanto nei tifosi, quanto nei giocatori. Così, ecco che sono arrivati tanti messaggi dagli stessi calciatori: dal Capitano, appunto, passando per Dybala e Bernardeschi, piuttosto che Matthijs De Ligt. Anche Cristiano Ronaldo ha ricordato l'occasione con particolare riguardo: un anno fa, nello stesso evento, è cominciata la sua avventura in bianconero.



STORIA - Ringraziamenti, ma non solo. Per tanti giocatori, come Pjanic o ancora Bernardeschi, l'evento di oggi ha lasciato nuovamente un segno profondo nel loro senso di appartenenza. Così, mentre Buffon festeggia il ritorno, ​per tutti i nuovi o i vecchi che fossero c'è stata l'occasione per incontrare una volta di più il significato della parola storia nel mondo Juventus. SFOGLIA LA NOSTRA GALLERY DEDICATA