Chiudere lo scambio Cancelo-Danilo, seguire gli ultimi sviluppi di Dybala-Lukaku. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, oggi Fabio Paratici volerà a Londra per concentrarsi su questi due affari anche se prima sarà a Wembley per seguire la sfida di Charity Shield tra Man City e Liverpool. Nello storico impianto a Nord di Londra ci sarà anche l'agente di Cancelo Jorge Mendes. Al triplice fischio partiranno i summit per definire le due operazioni. Il futuro della Juve si decide a Wembley.