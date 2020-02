Your browser does not support iframes.

È terminata 1-1 la sfida di andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Dopo il vantaggio del Milan con la rete di Rebic, i bianconeri hanno pareggiato i conti nel finale grazie al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Una partita giocata a San Siro di fronte a settanta mila spettatori. A fine partita alcuni giocatori si sono affidati ai social per fare il punto della situazione dopo il pareggio contro il Milan. Da Dybala che commenta: "Guardiamo avanti, testa a domenica" a Buffon che incoraggia la Juve per le prossime sfide: "Abbiamo lottato e sofferto. Insieme. Perché questo è il nostro dna. To be continued..."