Quattro nomi per il grande colpo: tutte potenziali, possibili, concrete contropartite tecniche. La Juventus si sta muovendo per andare a chiudere l'obiettivo numero uno di questa fase del mercato: il centrocampista di costruzione, quel Manuel Locatelli che segue da anni e che (mai come ora) può andare a prendere dal Sassuolo, magari con uno sconticino sul prezzo fissato da Carnevali. Cioè: 40 milioni di euro.



Ma come abbassare le pretese dei neroverdi? Ecco, la Juve in questi anni ha imparato a fare di necessità virtù. Senza farsi troppi problemi o tanti rimorsi sui giovani da sacrificare per arrivare al colpo. Per questo, non sorprendano i nomi di Fagioli o Rovella, centrocampisti sui quali i bianconeri puntano tanto. Ma non quanto Locatelli, evidentemente.



Nella gallery dedicata, le possibili contropartite per arrivare a Manuel Locatelli: spieghiamo caso per caso.