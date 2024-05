La Juventus si prepara per le ultime due sfide di campionato con un nuovo timoniere alla guida: l'ex difensore bianconero e attuale tecnico della formazione Under 19,. Lunedì 20 maggio, i bianconeri torneranno in campo per affrontare il Bologna allo stadio Dall’Ara alle 20:45, con l'obiettivo di ritrovare una vittoria in trasferta che manca da gennaio.Montero, chiamato a prendere il posto di Massimiliano Allegri esonerato, sembra intenzionato ad affidarsi alIn porta ci sarà Szczesny, mentre in difesa potrebbe toccare a Rugani e Alex Sandro, affiancati da Gatti. A centrocampo, sulla destra, potrebbe rivedersi Weah, mentre in mezzo al campo tornerà Locatelli, affiancato da Miretti e Rabiot. A sinistra, il ballottaggio è tra Kostic e Iling Junior. Durante la partita, potrebbero trovare spazio anche Nicolussi Caviglia e Alcaraz.In attacco, Montero sembra intenzionato a non rinunciare a Vlahovic, schierato accanto a Chiesa. Durante la gara, è probabile che Milik, Yildiz e Kean trovino spazio entrando a partita in corso.