Da Douglas Luiz a McKennie: l'idea di Tudor se Thuram non ce la fa

Chi gioca a centrocampo se Thuram non recupera

Nelle prime dueuna delle certezze è stata la coppia di centrocampo composta daquella anche più utilizzata da Thiago Motta nonostante il tecnico italo-brasiliano abbia lasciato fuori il francese in alcuni momenti chiave della stagione. Con Tudor, Thuram è sembrato ancora più centrale nella squadra ma adesso il croato deve pensare anche a una Juventus senza il figlio di Lilian, almeno momentaneamente.La novità della giornata alla Continassa infatti è l'affaticamento di Thuram che si è allenato a parte. Non c'è preoccupazione sulle sue condizioni e già domani dovrebbe rientrare a lavorare con il gruppo ed essere quindi a disposizione per la sfida contro il Lecce. Ma è comunque una situazione da valutare nelle prossime ore ed esiste lo scenario che Thuram possa rimanere fuori, almeno dall'inizio. Normale quindi che Tudor abbia iniziato a riflettere anche su chi eventualmente lo sostituirà.A centrocampo, anche con il Lecce la certezza sarà quindi Locatelquest'ultimo rientrato a disposizione dopo l'infortunio muscolare. Alla luce delle condizioni di Thuram, diventa ancora più importante aver ritrovato Andrea Cambiaso, che partirà titolare sabato. L'esterno italiano infatti "libera" McKennie, schierato proprio al posto di Cambiaso sulla fascia nelle ultime partite.Douglas Luiz infatti non ha ancora giocato un minuto dopo l'ultimo stop muscolare che lo ha tenuto fuori a marzo. Contro la Roma è tornato tra i convocati ma è rimasto in panchina 90 minuti ePossibile comunque che possa riassaporare il campo per uno spezzone di partita.