Ritiro: meno due. O meglio: meno uno. Sarri è già a Torino, sta studiando gli allenamenti da fare e come far girare questa Juve che non ha intenzione di fermare il suo ciclo vincente. Ma alla Continassa, nel quartier generale bianconero, le palestre e i campi sono già belli che affollati. Ma come, a due giorni dalla partenza? Proprio così. Perin, Ramsey, Douglas Costa e Pinsoglio (come Szczesny, nei giorni scorsi) sono già alle prese con le prime fatiche sotto la calura di Torino. Non ancora agli ordini di Sarri, ma sotto l'occhio vigile di fisioterapisti e di preparatori atletici. C'è ormai un gran via vai, dalle parti del centro di allenamento. La frenesia è tantissima.