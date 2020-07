3









La Juve domenica con la Sampdoria potrebbe vincere il nono scudetto consecutivo: un (possibile) successo importante, raggiunto però tra tante difficoltà. Le sconfitte stagionali sono state sicuramente maggiori rispetto al previsto, poi le rimonte subite e un generale calo in alcuni elementi della rosa. Ci sono infatti dei giocatori che appaiono oramai a fine corsa: sono stati decisivi nel corso degli anni, ma ora sono più un peso che un valore aggiunto.



Sono diversi i motivi che ci portano a fare questa riflessione: si va da Douglas Costa, che ha numeri per essere unico, ma troppo spesso è ai box per infortunio, a Bernardeschi, il cui apporto in termini di qualità è sempre minore. Poi alcuni elementi che sono stati preziosi, ma che ora non garantiscono più il rendimento di prima, come Khedira. Nella gallery tutti i giocatori che la Juve deve assolutamente vendere nella prossima sessione di mercato.