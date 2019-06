di Andrea Menon

Cedere per sistemare il bilancio, cedere per finanziare il futuro, sempre fatto di nuovi e più ambiziosi obiettivi. La Juventus non si ferma e il suo mercato, una volta annunciato l'allenatore, può cominciare davvero, provando a chiudere uno di quei grandi colpi messi nel mirino. Chi vuole, in queste riga, legga pure: Paul Pogba. Ma entro il 30 giugno la priorità è comunque quella di cedere, per rientrare degli investimenti precedenti e per non chiudere l'esercizio in profondo rosso. Ecco perché in questi si parla molto di Joao Cancelo, Douglas Costa e delle cessioni, profili che possono far completare questo obiettivo, ma non solo.



TESORETTO - Il portoghese, ve lo abbiamo raccontato a lungo, sembra ormai vicinissimo all'accordo con il Manchester City, per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Una perdita importante, soprattutto in prospettiva, sacrificata sull'altare del bilancio dopo una stagione tra alti e bassi. Potrebbe seguirlo anche Douglas Costa, per cui qualche dubbio ancora rimane, legato alle offerte e alla volontà del giocatore, ma su cui la Juve ha pensato di monetizzare, chiudendo un affare proprio con uno dei club di Premier League interessati. Tra questi il Manchester United del Pogba, di cui sopra, e il Psg che, secondo France Football potrebbe arrivare a 60 milioni. Oro dopo una stagione disastrosa, al netto di qualità difficilmente ritrovabili. E poi? Rogerio, per cui arriveranno 15 milioni circa dal Sassuolo, e Riccardo Orsolini, straripante al Bologna e incisivo nel primo impegno con l'Under 21 all'Europeo, con i rossoblù che lo terranno ancora in rosa al costo di 15 milioni di euro, senza che il club bianconero eserciti il diritto di controriscatto. Tesoretto, o meglio tesoro vero e proprio per la Juve, che potrebbe salire oltre i 130 milioni di incassi dalle cessioni, di cui più del 50% sotto la voce plusvalenza. Soldi utili da reinvestire, per il autofinanziare il mercato, per rendere il sogno del ritorno di Paul Pogba una realtà.