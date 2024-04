Mauriziogiornalista di SkySport ha commentato così la Juventus e i fischi che si sono sentiti allo Stadium alla fine del primo tempo di Juventus-Lazio ieri:"C’entra la qualità del gioco, ma non è solo quello. 9 scudetti consecutivi, 2 finali di Champions e non so quante Coppa Italia, poi dopo lo scudetto con Sarri il quarto posto acciuffato per miracolo all’ultima giornata, con Allegri niente risultati e poca qualità più degli acquisti di mercato non da Juve. Tante cose hanno indispettito popolo bianconero che si era abituato bene, non è solo un problema di qualità del gioco scadente, ma che i risultati non sono venuti. Da dopo Sarri in poi non c’è stata più la vera Juve, quella ci aveva abituato nel decennio precedente".