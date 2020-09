La Juventus ha pubblicato su Twitter la "top 10" dei gol bianconeri in Roma-Juve, in vista della sfida dell'Olimpico di domani sera. Tante perle di tutte le epoche, c'è persino una rete risalente agli anni Cinquanta. Ma c'è tanta attualità in questo video, arrivando fino a Ronaldo e Demiral passando per Tevez e Osvaldo. Pure un gol che aveva illuso tutti all'inizio di un'annata poi molto sfortunata, quella 2009-2010 che partì con una perla di Diego, festeggiatissimo dal connazionale Felipe Melo. E il club con questo video invita a votare il proprio gol preferito.