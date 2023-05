Non è al top, Adrien. E allora può star fuori, esattamente come Angel. Allegri sarà inoltre senzasqualificati. Assenze che si aggiungono a quelle degli infortunati Bonucci, De Sciglio, Fagioli e Pogba. E non è finita qui. "Vlahovic era febbricitante, vediamo come starà - ha raccontato Allegri. E anche Rabiot era malconcio". Insomma, parecchie incognite sulla formazione.Come racconta Gazzetta, per ora il tecnico livornese sembra orientato a privilegiare freschezza e fisicità. A far coppia dovrebbero essere Arek Milik e Moise Kean, a discapito dei piedi buoni di Di Maria e Chiesa. In mediana, se Rabiot non recupererà al 100%, spazio a Paredes con Locatelli e Miretti. Toccherà a Barbieri a destra, al posto di Cuadrado. Kostic sul lato opposto. In difesa, il terzetto Gatti-Bremer-Alex Sandro.